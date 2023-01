Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Stau nach Verkehrsunfall

Ein mehrere Kilometer langer Stau hat sich am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der B 32 im Bereich Ulmer Straße gebildet. Auf der Fahrt in Richtung Stadtgebiet, hatte ein 62 Jahre alter Tanklastfahrer beim Spurwechsel den Mercedes einer 61-Jähigen übersehen und war mit diesem zusammengeprallt. Die Mercedes-Lenkerin wurde durch die Kollision leicht verletzt, verzichtete aber auf die Anfahrt eines Rettungsdienstes. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch den Unfall im morgendlichen Berufsverkehr bildete sich ein Rückstau auf die Schnellstraße B 30, weshalb kurzzeitig eine örtliche Umleitung eingerichtet wurde.

Ravensburg

Nach Einsatz von Rettungshubschrauber - Mann muss mit Strafanzeige rechnen

Wie präzise die Besatzung eines Rettungshubschraubers arbeitet, hat ein 65 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag erfahren und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Die Hubschrauberbesatzung war wegen der Suche nach einem vermissten Mann über einem Ravensburger Wohngebiet im Einsatz, als der 65-Jährige wohl ebenfalls auf die Maschine der Polizei aufmerksam wurde. Er zeigte dem Flugobjekt mehrmals den Mittelfinger, was die Beamten in der Luft durch ihre Suchkameras registrierten und einer Streifenwagenbesatzung am Boden Bescheid gaben. Diese suchten den Mann auf, konfrontierten ihn mit dem beleidigenden Gebaren und fertigten eine Anzeige. Der von der Polizei gesuchte Vermisste wurde zwischenzeitlich wohlbehalten, aber leicht unterkühlt gefunden.

Ravensburg

Unfallflucht

Nach dem Zusammenstoß mit einem geparkten Opel Crossland hat der Unfallverursacher das Weite gesucht. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag fuhr der Unbekannte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, in der St.-Georg-Straße oder der Kehlstraße, Ecke Gornhofer Straße, gegen das Heck des Opels und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die einen Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Leutkirch

Rücksichtsloses und gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Beinahe wäre es auf der L 319 bei Herlazhofen am Donnerstag gegen 6 Uhr zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Der Fahrer eines roten Kleinwagens, der die Landesstraße von der Autobahn kommend befuhr, überholte in einer Rechtskurve kurz nach Zollhaus einen vor ihm fahrenden Lkw, obwohl diesem ein Kleintransporter entgegenkam. Der Lenker des weißen Transporters musste nach rechts ins Feld ausweichen und der Lastwagenlenker eine Vollbremsung bis zum Stillstand hinlegen, um eine frontale Kollision zu vermeiden. Der Lenker des roten Pkw, der für das rücksichtslose Überholmanöver verantwortlich zeichnete, fuhr indes einfach in Richtung Urlau davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Insbesondere der Fahrer des weißen Kleintransporters, aber auch weitere Personen, die Hinweise zu dem gefährlichen Überholmanöver geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Kißlegg

Verlorene Abdeckung sorgt für Unfälle auf Autobahn

Eine hölzerne Anhänger-Abdeckung hat am Donnerstagabend zu zwei Verkehrsunfällen auf der A 96 geführt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verlor auf seiner Fahrt die Abdeckung wohl zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg. Zwei Pkw-Lenker, die die A 96 in Richtung Lindau befuhren, prallten mit der Abdeckung zusammen. An dem Skoda und dem Daimler entstand dadurch jeweils ein Schaden. Personen, die Hinweise darauf geben können, wer die Abdeckung verloren hat, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

Argenbühl

Räumfahrzeug streift Pkw - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Räumfahrzeug am Mittwochabend auf der Landesstraße zwischen Dettishofen und Isny auf Höhe von Weiler einen entgegenkommenden Pkw gestreift hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Die hochgestellte Räumschaufel des Fahrzeugs riss in der Vorbeifahrt den Außenspiegel des entgegenkommenden 5er BMW ab. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. Während die 29-jährige BMW-Lenkerin erst davonfuhr und den Unfall zuhause der Polizei meldete, hielt der Lenker des Räumfahrzeugs wohl an, setzte seine Fahrt dann aber fort. Zur Klärung des Hergangs werden die Fahrer, die hinter den beiden Unfallfahrzeugen unterwegs waren, gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

Weingarten

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 15 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet hat. Ein 28 Jahre alter VW-Lenker erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 45-Jährige ihren Seat verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Dabei wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weingarten

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines ehemaligen Krankenhauses in der Moosbruggerstraße einen Citroen an der linken Seite gestreift und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Berg

Versuchter Einbruch

In einen Lagerraum auf einem landwirtschaftlichen Gelände am Ortsrand von Kleintobel haben Unbekannte in den vergangenen Wochen versucht einzubrechen. Die Täter machten sich mit einem Werkzeug an der verschlossenen Metalltüre zu schaffen, gelangten jedoch nicht in das Lager. Zwei Traktoren, die unter einem angrenzenden Carport abgestellt waren, wurden von den Tätern zudem beschädigt. Der Schlüssel eines Traktors wurde von den Tätern mutmaßlich entwendet. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Bad Waldsee

Fahrzeug rutscht von Fahrbahn - hoher Sachschaden

Beim Abbiegen von der L 316 ist am Donnerstag kurz nach 7 Uhr ein 27-jähriger Daimler-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen und im Anschluss von der Straße abgekommen. Der 27-Jährige war von Bad Waldsee in Richtung Bergatreute unterwegs und wollte auf die Kreisstraße in Richtung Ankenreute abbiegen. Auf winterglatter Fahrbahn rutschte der Wagen beim Abbiegevorgang einen Hang hinab, wo er schließlich zum Liegen kam. Der Fahrzeuglenker zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An dem Daimler entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Weil Betriebsstoffe ausliefen, rückte die Freiwillige Feuerwehr an, um das Erdreich abzutragen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen.

Wangen

Fahrzeug überschlägt sich - eine Person schwer verletzt

Auf schneeglatter Fahrbahn ist am Donnerstag kurz vor 7 Uhr eine 19 Jahre alte Autofahrerin auf der L 320 verunfallt. Die junge Frau war mit ihrem VW von Lindau in Richtung Wangen unterwegs, als sie auf Höhe Dabetsweiler in einer Linkskurve ins Schleudern kam. Ihr VW kam daraufhin nach links von der der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 19-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An ihrem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Wagen.

