Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunkener in Gewahrsam

Ein Betrunkener, der am Donnerstagabend mit dem Zug in Richtung Sigmaringen unterwegs gewesen ist, musste die Nacht auf dem Polizeirevier in einer Arrestzelle verbringen. Der 39-Jährige war aufgrund seiner Alkoholisierung zunächst nicht mehr ansprechbar, weshalb Zeugen die Polizei und den Rettungsdienst verständigten. Beamte trugen den Mann, der bei einem Alkoholtest über 3 Promille pustete, aus dem Zug und nahmen ihn nach einer ärztlichen Untersuchung in Gewahrsam. Auf ihn kommen nun die Kosten der Übernachtung zu.

Sigmaringen

Mann ohne Führerschein unterwegs

Erneut haben Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag einen 26-jährigen Autofahrer gestoppt, der wiederholt ohne Führerschein unterwegs gewesen ist. Weil sich der Mann von den übrigen Maßnahmen offensichtlich unbeeindruckt zeigte, wurde sein Fahrzeug beschlagnahmt, um weitere Fahrten zu verhindern. Er muss mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Pkw stoßen an Kreuzung zusammen

Beim Queren der Badstraße von der Friedensstraße in Richtung Chalais-Platz hat am Donnerstagmittag eine 25-jährige Audi-Fahrerin einen anderen Audi-Fahrer übersehen, der auf der Badstraße in Richtung Paradiesstraße unterwegs gewesen ist. Die Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich, hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell