Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Tettnang (Bodenseekreis) (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich heute gegen 13 Uhr auf der L 333 ereignet hat. Ein 79-Jähriger wollte mit seinem Fiat von der K 7719 aus Richtung Siggenweiler kommend die Landesstraße geradeaus in Richtung Baumgarten überqueren. Dabei übersah er den Suzuki einer vorfahrtsberechtigten 46-Jährigen, die aus Richtung Tettnang kam. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 79-Jährige schwer, die 46-Jährige leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Schaden am Fiat auf etwa 8.000 Euro beziffert wird, beträgt dieser am Suzuki rund 7.000 Euro. Der Fiat wurde beim Zusammenstoß abgewiesen und prallte gegen einen Verteilerkasten, an welchem ebenfalls Sachschaden entstand. Der Abschleppdienst kümmerte sich um beide Fahrzeuge, die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls am Unfallort. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle einseitig vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell