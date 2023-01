Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtrag zur Pressemeldung vom vergangenen Sonntag

Kressbronn / Bodenseekreis (ots)

Verkehrsrowdy gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

In unsere Pressemeldung vom vergangenen Sonntag hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Vorfall hat sich nicht am Freitag, sondern am Samstagmittag gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Rickatshofen und Friedrichshafen ereignet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Unsere korrigierte Meldung:

Am Samstagmittag gegen 14:20 Uhr kam es auf der B31 zwischen Rickatshofen und Friedrichshafen nach polizeilichen Erkenntnissen zu mindestens zwei gefährlichen Überholmanövern. Eine graue Mercedes E-Klasse überholte laut eines Zeugen zwei Pkw in Fahrtrichtung Friedrichshafen dementsprechend, sodass die entgegenkommenden Fahrzeuge abbremsen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Der Mercedesfahrer konnte letztendlich durch die Polizei in Friedrichshafen angetroffen und kontrolliert werden. Der 58-jährigen Fahrzeugführer muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Die geschädigten Verkehrsteilnehmer und weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541-7010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell