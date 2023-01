Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Alkoholisiert hat ein Pkw-Lenker am Mittwochabend auf dem Schussentalviadukt für einen Verkehrsunfall gesorgt. Der 41 Jahre alte Ford-Fahrer war auf der B 33 in Richtung Bavendorf unterwegs, als der Verkehr vor ihm wegen einer roten Ampelanlage bremsen musste. Der 41-Jährige registrierte dies zu spät und prallte gegen den Fiat eines vorausfahrenden 49-Jährigen. Der Schaden, der dadurch an den beiden Wagen entstand, beläuft sich auf insgesamt rund 2.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Polizei auf Alkoholgeruch, ausgehend vom Unfallverursacher, aufmerksam. Nachdem er bei einem Atemalkoholtest einen unrühmlichen Wert von über 0,5 Promille erreicht hatte, musste er mit den Beamten in ein Krankenhaus, wo dem 41-Jährigen Blut abgenommen wurde. Dieses wird nun ebenfalls auf den Alkoholgehalt untersucht. Auf den Ford-Lenker kommt nun eine Strafanzeige zu. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.

Ravensburg

Blaulichtfahrzeuge rücken zu Brand aus

Wegen eines vermeintlichen Küchenbrandes sind am Mittwochabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Bachstraße ausgerückt. In einer dortigen Wohnung hatte erhitztes Öl in einem Topf auf dem Herd Feuer gefangen. Geistesgegenwärtig trugen die Bewohner den Topf auf den Balkon. Lediglich der Holzboden des Balkons wurde durch die Flammen geringfügig in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Ravensburg

Graffitischmierereien in Weißenau

Schmierfinken haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen an mehreren Stellen im Stadtteil Weißenau Graffitis mit teils rechts- und linkspolitischen Symbolen angebracht. Unter anderem wurden ein Stromverteilerkasten in der Florianstraße, Ecke Ravensburger Straße und mehrere Schilder Am Kanal sowie die Außenwand einer Grundschule in der Bahnhofstraße verunstaltet. Der insgesamt entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen den Sachbeschädigungen. Personen, denen in diesem Zusammenhang im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 an das Polizeirevier Ravensburg zu wenden.

Ravensburg

Einbruch in Vereinsgaststätte

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Mittwoch in eine Vereinsgaststätte in der Straße "Kreuzäcker" in Torkenweiler eingestiegen. Er brach ein Fenster des Heimes auf und kletterte hinein, um dort mehrere Schubladen zu durchsuchen. Letztlich wurde nach ersten Erkenntnissen ein Schlüsselbund entwendet. Der Sachschaden, der durch die Täter verursacht wurde, beläuft sich auf einen vierstelligen Euro-Betrag. Personen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um die Gaststätte verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

Autofahrer erfasst Fußgängerin

Schwerere Verletzungen hat eine Fußgängerin erlitten, die am Mittwochmorgen in der Friedhofstraße von einem Pkw-Lenker übersehen wurde. Der 32 Jahre alte VW-Fahrer befuhr die Straße aus Richtung Frauenberg kommend und übersah in einer Kurve, dass die Ampel für ihn "rot" zeigte, um der 74-jährigen Passantin die Überquerung der Straße zu ermöglichen. Er erfasste die Fußgängerin mit seinem Wagen, die durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen erlitt, dass sie vom Rettungsdienst nach kurzer Untersuchung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Autofahrer blieb unverletzt, an seinem VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Leutkirch

Graffitischmiererei

Unbekannte haben zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen die Gebäuderückseite eines Möbelhauses im Kreuzergrabenweg großflächig mit Graffiti bemalt. Die Täter beschädigten die Fassade mit mehreren Schriftzügen, der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Personen, die Hinweise auf die verantwortlichen Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Radfahrerin prallt mit Auto zusammen

An der Kreuzung Wangener Straße/ Obere Vorstadtstraße ist am Mittwochmorgen eine Fahrradfahrerin mit einem Pkw zusammengestoßen. Die Radlerin bog von der Marktstraße nach links in die Obere Vorstadtstraße ein und prallte dort mit dem Opel eines vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen zusammen. Die Frau stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht, eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht nötig. An ihrem Rad entstand 100 Euro Sachschaden, der Schaden am Opel wird auf rund 3.000 Euro beziffert.

Bad Wurzach

Glätteunfall - Auto landet auf Dach

Wegen Schnee- und Eisglätte ist ein Autofahrer am Mittwochmorgen von der Kreisstraße zwischen Molpertshaus und Eintürnen abgekommen. Kurz nach 9 Uhr war der 40-jährige VW-Lenker auf der Strecke unterwegs, als er die Bodenhaftung verlor und in einer Kurve in den Straßengraben schlitterte. Dort überschlug sich der Wagen und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er erlitt mehrere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 3.000 Euro beziffert wird. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Argenbühl

Polizeieinsatz in Eisenharz

Mit Pfefferspray musste die Polizei am Donnerstagabend in einer Wohnunterkunft in Eisenharz einschreiten. Über Notruf war dort Lärm gemeldet worden, der daher rührte, dass zwei Männer in Streit geraten waren. Ein 25-Jähriger hatte seinem Kontrahenten eine Glasflasche über den Kopf gezogen, der eine Platzwunde davontrug. Auch während die Polizei in der Unterkunft versuchte, die Lage zu beruhigen, geriet der 25-Jährige mit einem unbeteiligten Dritten aneinander, sodass die beiden Alkoholisierten mit Fäusten aufeinander losgingen. Als die Beamten versuchten, die Männer zu trennen, wendeten sich beide gegen die Beamten, die daraufhin das Pfefferspray einsetzen. Während der 41-jährige Beteiligte daraufhin ohne Gegenwehr zu Boden gebracht werden konnte, wehrte sich der 25-jährige Unruhestifter mit Händen und Füßen. Er verletzte dabei einen Polizisten leicht. Ihm wurden letztlich Handschließen angelegt und er musste die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu.

Isny

Vorfahrt genommen - Unfall

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Mühlbachstraße entstanden. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin, die die Mühlbachstraße befuhr, wollte die Neutrauchburger Straße queren und nahm dabei einer 49-Jährigen in einem Peugeot die Vorfahrt. Bei der Kollision entstand an beiden Autos Totalschaden, am Peugeot wird dieser auf etwa 10.000, am Skoda der Unfallverursacherin auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

