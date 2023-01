Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zweite Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.01.2023

Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Tatverdächtige nach Überfall auf Discounter in Untersuchungshaft

Nachdem zwei 23 und 17 Jahre alte männliche Personen am Dienstagabend einen Discounter in der Schulstraße überfallen haben (wir berichteten), sind beide Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft. Die beiden aus dem Landkreis Konstanz stammenden jungen Männer waren nach der Tat in einem Taxi in Richtung Stockach geflüchtet, das die Polizei nach einem Zeugenhinweis in Eigeltingen stoppte und das Duo vorläufig festnahm. Am Mittwoch wurden die beiden Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft in Vollzug setzte. Der 23-jährige Deutsche und der 17-jährige Serbe wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt derzeit unter anderem, wie das Duo nach Pfullendorf gelangt ist. Darüber hinaus sind die Ermittler nach wie vor auf der Suche nach der Maskierung, der Waffe und dem Videogerät und bitten unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Hier unsere Pressemeldung vom 18.01.2023:

Erste gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 18.01.2023

Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen)

Polizei nimmt nach Raubüberfall zwei Tatverdächtige fest

Nachdem zwei männliche Personen am Dienstagabend einen Discounter in der Schulstraße überfallen und Bargeld erbeutet haben, hat die Polizei die beiden Tatverdächtigen in einer groß angelegten Fahndung wenige Stunden nach der Tat im Landkreis Konstanz festgenommen. Das maskierte Duo betrat ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge den Supermarkt kurz nach 21 Uhr und bedrohte zwei Angestellte mit einer Waffe. Im weiteren Verlauf fesselten die beiden Tatverdächtigen die Mitarbeiterinnen und verletzten eine der Frauen am Kopf. Das Duo verschwand im Anschluss mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Aufgrund eines Zeugenhinweises und intensiver Fahndungsmaßnahmen zahlreicher Polizeistreifen konnten die Ermittler die beiden 23 und 17 Jahre alten männlichen Personen auf ihrer Flucht schließlich in Eigeltingen vorläufig festnehmen. Sie sollen im Lauf des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt unter anderem wegen schweren Raubes. Die beiden Tatverdächtigen haben sich während der Flucht teilweise ihrer Kleidung, ihrer Maskierung und der Waffe, die wie eine Schusswaffe ausgesehen haben soll, entledigt. Darüber hinaus entwendeten sie das Aufzeichnungsgerät der Videoüberwachung des Discounters. Die Kriminalbeamten bitten daher unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zum Verbleib des Videogeräts, des mutmaßlichen Maskierungsmittels und der Waffe.

