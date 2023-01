Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Positiv auf Marihuana verlief der Drogenvortest bei einer 20-jährigen Autofahrerin, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochabend in der Strohdorfer Straße gestoppt haben. Die Frau musste ihren Pkw stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel bei der Auswertung der Probe bestätigen, muss die 20-Jährige mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter am Dienstagvormittag einen Mazda auf einem Parkplatz in der Straße "In der Au" gestreift. Die Fahrerin des Mazda hatte ihr Fahrzeug gegen 9.15 Uhr geparkt und stellte bei der Rückkehr zu ihrem Pkw gegen 10 Uhr den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro fest. Weil sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt nun das Polizeirevier Sigmaringen. Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden unter Tel. 07571/104-0 entgegengenommen.

Bad Saulgau

Brückengeländer beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Sonntagmittag und Mittwochmittag wurde das Geländer einer Brücke, die von Moosheim nach Schwarzach über den gleichnamigen Bachlauf "Schwarzach" führt, beschädigt. Vermutlich ist ein größeres Fahrzeug, möglichweise ein landwirtschaftliches Fahrzeug, mit dem Geländer kollidiert und hat dort einen Sachschaden von rund 4.000 Euro hinterlassen. Der Schaden wurde dem Bauhof der Stadt Bad Saulgau bislang noch nicht gemeldet, weshalb nun die Polizei wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Beim Vorbeifahren haben sich am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr auf der Kaiserstraße ein Toyota-Fahrer und ein VW-Lenker touchiert. Wohl aufgrund der Witterung und weil die Fahrer von Abblendlichtern anderer Pkw kurzzeitig abgelenkt waren, konnten diese dem jeweils Entgegenkommenden nicht rechtzeitig ausweichen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert, verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell