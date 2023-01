Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Meßkirch / Landkreis Sigmaringen (ots)

Am Mittwochmittag hat sich um kurz nach 12 Uhr auf der Bundesstraße 313 zwischen Meßkirch und Rohrdorf ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 67 Jahre alter Nissan-Fahrer war in Richtung Rohrdorf unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Opel Zafira zusammenstieß. Der ebenfalls 67-jährige Opel-Lenker musste von der hinzugerufenen Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er, seine 65 Jahre alte Beifahrerin und der Unfallverursacher erlitten mittelschwere Verletzungen. Sie wurden von Rettungsdiensten zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Totalschaden, der auf insgesamt rund 55.000 Euro beziffert wird. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, die bis kurz nach 14 Uhr andauerten, musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

