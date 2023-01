Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Senior beim Ausparken von Pkw umgestoßen

Eine Autofahrerin ist am Dienstagvormittag in einem Parkhaus am Romanshorner Platz beim unachtsamen Ausparken mit einem 90-jährigen Mann zusammengestoßen. Die 47-Jährige hatte den Senior hinter ihrem Wagen offenbar nicht bemerkt und setzte zurück. Der 90-Jährige stürzte infolge der Kollision zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Mann sowie die Frau, die einen Schock erlitt, zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik.

Friedrichshafen

Unachtsam unterwegs - Auffahrunfall

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der K 7725 zwischen Kehlen und Hirschlatt ereignet hat. Eine 46 Jahre alte Audi-Fahrerin war in Richtung Hirschlatt unterwegs und wollte nach links in Richtung Gerbertshaus abbiegen. Die hinter ihr fahrende 32-jährige Hyundai-Lenkerin erkannte zu spät, dass die 46-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, bremste noch stark ab, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall erlitt die Audi-Fahrerin leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Wagen der Unfallverursacherin, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 7.500 Euro Sachschaden. Am Audi wird dieser auf rund 3.500 Euro beziffert.

Tettnang

Unfall verursacht und geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr an der Kreuzung Martin-Luther-Straße / Lindauer Straße ereignet hat, sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer. Eine 43-jährige Audi-Fahrerin fuhr bei Grün in den Kreuzungsbereich ein und musste aufgrund eines bislang unbekannten Autofahrers, der offenbar bei Rot entgegenkam, stark abbremsen. Der hinter dem Audi fahrende Lenker eines Stadtbusses erkannte dies zu spät und fuhr der 43-Jährigen auf. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist nicht bekannt. Beim Fahrzeug des unbekannten Autofahrers soll es sich um eine silberne Pkw-Limousine gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 an den Polizeiposten Tettnang zu wenden.

Überlingen

Kleinlastwagen gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 15.45 Uhr und 16.45 Uhr an der Bushaltestelle am Landungsplatz einen geparkten Pkw gestreift und danach einfach das Weite gesucht. An dem weißen Renault entstand verursachte er dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Ermittler gehen aufgrund des Schadens davon aus, dass der flüchtige Verursacher mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein könnte. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Frickingen

Von Fahrbahn abgekommen

Glätte war am Dienstagmorgen die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 200 bei Altheim. Eine 60 Jahre alte Twingo-Fahrerin war gegen 6.15 Uhr in Richtung Überlingen unterwegs, als sie kurz nach dem Ortsausgang ins Rutschen geriet. In der Folge kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und in einem Gebüsch zum Stehen. Dabei lösten die Airbags in ihrem Renault aus. Die Frau verspürte nach dem Unfall Schmerzen, eine Untersuchung unmittelbar vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden, an ihm entstand rund 5.000 Euro Sachschaden.

Salem / Meersburg

Polizei warnt vor WhatsApp-Betrügern

Nur knapp sogenannten "WhatsApp-Betrügern" sind am Montag und Dienstag zwei Opfer aus dem westlichen Bodenseekreis entkommen. Dabei handelten die Betrüger wie hinlänglich bekannt: Sie kontaktierten ihre Gegenüber über den Messanger, gaben sich als deren Tochter mit neuer Handynummer aus und baten um die schnelle Überweisung eines Geldbetrags. In einem Fall in Meersburg überwies ein Ehepaar einen vierstelligen Euro-Betrag. Weil sie später die richtige Tochter aber noch über den bisher bekannten Weg erreichen konnten, wurde die die Geldtransaktion durch die Bank noch rechtzeitig gestoppt. Ein Mann aus dem Bereich Salem fiel ebenfalls auf die Masche herein. Er geriet in der Bank jedoch an eine aufmerksame Angestellte, die den Schwindel bemerkte und eine Überweisung in letzter Sekunde verhinderte. In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei und rät erneut zur Vorsicht. Hinwiese zu den gängigen Betrugsarten und Tipps, wie Sie und Ihre Angehörigen sich schützen können, finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug

