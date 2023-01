Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Renault Clio hinterlassen, der am Montag zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Hohenzollernstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher streifte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zum Verursacher.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 zwischen dem Kreisverkehr Moosheimer Straße und dem Kreisverkehr Buchauer Straße entstanden. Ein 84 Jahre alter Mercedes-Fahrer erkannte zu spät, dass der 39-jährige Lenker eines VW vor ihm nach links in eine Seitenstraße abbiegen wollte und fuhr auf dessen Pkw auf. Der 39-Jährige erlitt während des Zusammenstoßes leichte Verletzungen und wurde nach dem Unfall durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der 84-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn einseitig gesperrt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Beuron

Illegal größere Menge Müll entsorgt

Wegen einer größeren Menge Müll, den Unbekannte zwischen Sonntag und Dienstag zwischen Schwenningen und Hausen im Tal im Bereich Werenwager Wald entsorgt haben, bittet der Polizeiposten Stetten am kalten Markt um Hinweise aus der Bevölkerung. Der hinterlassene Unrat umfasst unter anderem ein beiges Ledersofa und eine beige Lederliege sowie eine Küchenanrichte und Elektroschrott. Die Polizei gehen davon aus, dass zur Anlieferung des Mülls ein größeres Fahrzeug, beispielsweise ein Sprinter oder ein Anhänger genutzt wurde. Hinweise auf die Verursacher nehmen die Beamten unter Tel. 07573/815 entgegen.

Ostrach

Autofahrer kollidiert mit Baum

Ein Nissan-Fahrer ist am Dienstagabend auf der L 280 zwischen Bolstern und Tafertsweiler von der Straße abgekommen. Der 20-Jährige verlor gegen 17.15 Uhr auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte von der Straße und prallte gegen einen Baum. Während an seinem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 4.500 Euro entstand, blieb der Fahrer zum Glück unverletzt.

Pfullendorf

Unfall in Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr der Überlinger Straße auf Höhe von Gaisweiler hat am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr eine 45-jährige Skoda-Fahrerin eine Hyundai-Lenkerin übersehen, die mit ihrem Pkw bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sigmaringen

Treibstoff aus Baustellenfahrzeugen gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einer Baustelle in der Hohenzollernstraße etwa 800 Liter Diesel aus Baustellenfahrzeugen abgeschlaucht. Die Täter brachen die verschlossenen Fahrzeugtanks auf. Nach der Tat fuhren sie vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger davon. Zeugen, die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden darum gebeten, sich unter 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Bingen

Unbekannter bricht in Privatwohnung ein

Im Verlauf des Montagnachmittags soll ein Unbekannter in der Egelfinger Straße die Türe einer Wohnung eingetreten und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht haben. Der Bewohner war in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr abwesend und stellte den Einbruch fest, als er nach Hause zurückkehrte. Der Sachschaden, der durch das gewaltsame Eintreten der Türe entstanden ist und ob tatsächlich auch etwas aus der Wohnung gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des Vorfalls aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

