E-Scooter gestohlen

Ein Dieb hat am Dienstag zwischen 16 und 16.15 Uhr vor einem Discounter in der Ulmer Straße einen E-Scooter gestohlen. Der Roller mit Versicherungskennzeichen war unabgeschlossen am Fahrradständer vor dem Geschäft abgestellt. Personen, die die Wegnahme des Rollers vom Hersteller KSR beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Betrunkener Autofahrer gestoppt

Mit über einem Promille Atemalkohol war ein Autofahrer am Dienstagabend im Stadtgebiet unterwegs. Der Autofahrer überfuhr auf der Schussentalbrücke eine rote Ampel und erregte damit die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife, die die Verfolgung des Pkws aufnahm. Dessen 39 Jahre alter Lenker wurde durch die Beamten letztlich in der Ravensburger Straße, Ecke Kleintobler Straße gestoppt. Nach dem eindeutigen Ergebnis eines Atemalkoholtests bei dem Fahrer, veranlassten die Polizisten in einem Klinikum eine Blutentnahme. Der 39-Jährige hat nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen. Seinen Führerschein händigte der Mann den Polizisten freiwillig aus.

Horgenzell

Streit in Wohnunterkunft

Zwei 22 und 41 Jahre alte Männer sind am Dienstagabend in einer Unterkunft am Tobel aufeinander losgegangen. Die beiden Männer gerieten wegen eines geöffneten Fensters derart in Streit, dass beidseitig die Fäuste flogen. Zur Trennung der Männer musste die Polizei anrücken. Eine ärztliche Untersuchung wurde durch die Streithähne, die beide bei der Auseinandersetzung leicht verletzt wurden, abgelehnt. Auf sie kommt nun jeweils eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu.

Horgenzell

Brand in Waldgebiet

Mutwillig in Brand gesteckt wurde ein Holzstapel in einem Waldgebiet bei Unterholz am Dienstagnachmittag. Gegen 14 Uhr entzündete ein Unbekannter, vermutlich unter der Zuhilfenahme von Deo-Sprays und Benzin, den Holzstapel. Ein Zeuge bemerkte den Brand glücklicherweise nach kurzer Zeit und meldete dies der Gemeinde. Diese verständigte den Bauhof, der das Feuer löschte. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Altshausen

Polizeieinsatz nach Schlagabtausch

Zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der auch mehrere Fensterscheiben zu Bruch gingen, kam es am Dienstagabend in Dornahof. Zwei Bewohner der sozialen Einrichtung gerieten in einem privaten Zimmer derart in Streit, dass sie aufeinander losgingen. Ein 63-Jähriger soll im Zuge der Auseinandersetzung einen 34-Jährigen am Hals gepackt haben, woraufhin dieser ihm eine Bierflasche auf den Kopf schlug. Der Ältere verließ daraufhin das Zimmer und kam kurze Zeit später mit mehreren Pflastersteinen zurück, mit denen er zwei Fenster des Zimmers einwarf. Durch den Streit wurden die beiden deutlich alkoholisierten Beteiligten leicht verletzt. Da sich der 63-Jährige trotz der Anwesenheit mehrerer Polizeistreifen aggressiv zeigte und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er von den Beamten letztlich in eine Fachklinik gebracht. Auch gegenüber den Einsatzkräften warf er mit Bedrohungen und Beleidigungen um sich, weshalb er nun mit entsprechenden Strafanzeigen zu rechnen hat.

Bad Waldsee

Holzbank gestohlen - Zeugen gesucht

Im Laufe des letzten Wochenendes wurde am katholischen Gemeindehaus in Reute eine Holzbank gestohlen. Wegen des Diebstahls wurde zwischen Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten des Polizeipostens Bad Waldsee schließen nicht aus, dass Unbekannte sie im Rahmen des Besuchs einer Fasnetsveranstaltung am Wochenende in Reute mitgenommen oder nur anderswo abgestellt haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07524/4043-0 erbeten.

Bad Waldsee

Auto vermisst

Wohl gestohlen worden ist ein Opel Astra am Dienstagnachmittag von einem Parkplatz im Döchtbühlweg. Nach ersten Erkenntnissen entwendete ein Unbekannter zwischen 13 und 18 Uhr den Fahrzeugschlüssel aus der Tasche der 55-jährigen Autobesitzerin, die den Wagen in der Zeit auf dem Parkplatz abgestellt hatte. Nachdem sie das Fehlen des Schlüssels und im Anschluss des Autos entdeckt hatte, meldete sie den Vorfall bei der Polizei, die der Sache nun nachgeht. Eine erste Fahndung führte bislang nicht zum Auffinden des Autos. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Wagens mit Ravensburger Zulassung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

