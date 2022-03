PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gartenhütteneinbrecher flüchten in Wald +++ Einbruch in Garage +++ Papiertonnen brennen - Zeugen gesucht +++ Feuerwehr löscht Waldbodenbrände +++ Frau bei Auffahrunfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Ertappte Gartenhütteneinbrecher flüchten in Wald, Weilrod, Rod a. d. Weil, Bornwiesenhof, 13.03.2022, gg. 18.00 Uhr (pa)In Rod an der Weil wurde am Sonntag ein Einbrecherduo beobachtet, das es auf eine Gartenhütte abgesehen hatte. Gegen 18.00 Uhr meldete sich bei der Polizei eine Zeugin, die zuvor zwei junge Männer ertappt hatte, als diese am Bornwiesenhof versuchten, eine Gartenhütte aufzuhebeln. Das Duo sei daraufhin in den Wald geflüchtet. Beide sollen etwa 17 bis 20 Jahre alt, circa 180cm groß und von schmaler Statur gewesen sein. Einer habe dunkles Haar gehabt und einen schwarzen Pullover getragen. Sein Komplize sei dunkelblond gewesen und habe einen weißen Kapuzenpullover getragen. Der an der Tür des Gartenhauses verursachte Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Einbruch in Garage - Pedelecs entwendet, Bad Homburg v. d. Höhe, Frölingstraße, 13.03.2022, 18.30 Uhr bis 14.03.2022, 07.40 Uhr (pa)In der Nacht zum Montag wurde in der Bad Homburger Frölingstraße in eine Garage eingebrochen. Unbekannte öffneten zwischen 18.30 Uhr abends und 07.40 Uhr am Morgen gewaltsam ein metallenes Garagentor und stahlen anschließend zwei hochwertige Elektrofahrräder aus der Garage. Der Wert der entwendeten Pedelecs beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

3. Papiertonnen brennen - Zeugen gesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Holzhäuser Straße / Friedrichsdorf-Köppern, Hugenottenstraße, 11.03.2022, 19.40 Uhr / 13.03.2022, 19.50 Uhr (pa)In den vergangenen Tagen musste die Feuerwehr in Bad Homburg und Friedrichsdorf zu zwei Bränden von Papiermülltonnen ausrücken. Am Freitagabend gegen 19.40 Uhr brannte in der Holzhäuser Straße in Bad Homburg der Inhalt eines Altpapiercontainers. Das aus Kunststoff bestehende Müllbehältnis wurde dabei zerstört. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. In Friedrichsdorf-Köppern wurde am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr gemeldet, dass in der Hugenottenstraße der Inhalt einer metallenen Papiermülltonne in Flammen steht. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, es wird jedoch - wie auch im Bad Homburger Fall - von einem vorsätzlichen Entfachen ausgegangen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Feuerwehr löscht Waldbodenbrände - Polizei bittet um Hinweise, Glashütten, Waldgemarkung, 13.03.2022, 10.20 Uhr / 14.10 Uhr (pa)Am Sonntag musste die Feuerwehr gleich zweimal zu Waldbodenbränden im Bereich von Glashütten ausrücken. Am Vormittag gegen 10.20 Uhr brannte am Boden befindliches Laub und Geäst unweit eines Waldweges in der Nähe des Parkplatzes "Kittelhütte" zwischen Oberems und Niederreifenberg. Am Nachmittag wurde ein zweites Brandgeschehen zwischen dem kleinen Feldberg und der L 3025. Auch in diesem Fall brannte Waldboden und totes Holz. Betroffen war eine Fläche von etwa 25 Quadratmetern. In beiden Fällen kann ein vorsätzliches Entfachen des Feuers nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die Polizei Personen, die in den genannten Bereichen Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Frau bei Auffahrunfall verletzt,

B 455, zw. Falkensteiner Stock und Hainknoten (Gemarkung Kronberg), 13.03.2022, gg. 12.25 Uhr (pa)Am Sonntag kam es auf der B 455 bei Kronberg zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde und ein Schaden von circa 18.000 Euro entstand. Am Mittag befuhr ein 19-jähriger Bad Sodener mit einem Mercedes die Bundesstraße aus Richtung Falkensteiner Stock kommend in Fahrtrichtung Hainknoten. Als die Fahrerin eines vorausfahrenden BMW verkehrsbedingt stärker abbremsen musste, bemerkte der Mercedes-Fahrer dies zu spät. Die E-Klasse stieß gegen das Heck des X2, wodurch beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Die 56-jährige Oberurselerin am Steuer des BMW zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt. Beide Pkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

