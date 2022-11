Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Zigarettenautomat gesprengt - Bruchhausen-Vilsen, Firmenwagen aufgebrochen - Stuhr und Weyhe, Einbrüche ---

Sulingen - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 07.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 61 im Bereich Sulingen, OT Stehlen, aus Richtung Barenburg kommend in Richtung Sulingen. An der Abfahrt zur Bundesstraße 214 übersah er beim Abbiegen nach links die entgegenkommende 64-jährige Pkw-Fahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 24-Jährigen gegen einen weiteren Pkw geschleudert. Die 64-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 8500 Euro geschätzt.

Syke - Automat gesprengt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin, dass soeben ein Zigarettenautomat in der Straße "An der Weide" gesprengt wurde. Sie konnte zwei dunkel gekleidete Männer erkennen, die sich sofort nach der Detonation vom Tatort entfernten. Trotz schnellem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und umfangreicher Absuche des Geländes, konnten die beiden flüchtigen Täter nicht aufgefunden werden. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest.

Syke-Steimke - Unfallflucht

Ein bislang noch Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug in der Nacht von Montag, 20.00 Uhr auf Dienstag, 11.00 Uhr einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Er bog von der Nienburger Straße (B6) nach rechts auf den Heidweg in Richtung Steimker Straße ab und kollidierte dort mit einer Steinmauer. Ein Steinpfeiler wurde aus der Betonverankerung gerissen und in den Grünstreifen geschleudert. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

Syke-Barrien - Verkehrsunfall

Ein 58-jähriger Opel-Fahrer wollte am Dienstagabend gegen 20:45 Uhr aus dem Fuchsweg auf die B6 in Richtung Bremen einbiegen und übersah dabei einen auf der B6 herannahenden Audi. Beide Fahrzeuge kollidierten und der Unfallverursacher sowie die drei Insassen des Audi wurden leicht verletzt. Sie mussten durch einen Rettungswagen versorgt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 15000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Firmenwagen aufgebrochen

Bereits in der letzten Woche wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Firmenwagen in Bruchhausen-Vilsen aufgebrochen. Die beiden Baufirmen-Transporter standen verschlossen in der Graf-Otto-Straße und am Weizenkamp. Nachdem die Wagen gewaltsam geöffnet wurden, entwendeten die bisher noch unbekannten Täter Maschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 12000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhauen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Weyhe - Einbruch

In der Graudenzer Straße sind Unbekannte am Dienstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten das Wohnzimmer. Mit Bargeld verließen die Unbekannten den Tatort wieder. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Einbruch

Während die Bewohnerin im Garten war, sind unbekannte Täter am Dienstag gegen 15.15 Uhr in das Wohnhaus in Moordeich, Dammer Weg, eingebrochen. Noch bevor die Bewohnerin den Einbruch bemerkte, flüchteten die Täter mit gestohlenem Schmuck unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

