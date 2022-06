Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach OT Oberbexbach (ots)

Am Dienstag, den 31.05.2022, ereignete sich um ca. 10.25 Uhr in der Frankenholzer Straße 231 in Bexbach ein Verkehrsunfall. Hierzu befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Frankenholzer Straße in Fahrtrichtung Frankenholz. Währenddessen streifte das Fahrzeug im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw (grauer VW Multivan) mit Neunkircher Kreiskennzeichen. Im Anschluss setzte er die Fahrt ohne Anzuhalten fort. An dem VW Multivan entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

