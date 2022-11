Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Zigarettenautomat gesprengt - Einbrüche in Bassum und Stuhr - Schwarme, Hochsitz abgesägt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer hat gestern in Brinkum-Nord, Bremer Straße, an der Ausfahrt des Ochtum Parkplatzes zwei Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen übersehen und ist mit ihnen kollidiert. Die 31 und 35-Jährigen waren mit E-Rollern auf dem Geh und Radweg Richtung Syke unterwegs. Als der 39-Jährige den Parkplatz verlassen wollte kollidierten sie. Die beiden E-Roller Fahrer stürzten und verletzten sich leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Suhr - Einbruch

Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr sind gestern Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Morrdeich, Neuer Weg, eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten nahezu alle Räume. Mit Bargeld als Diebesgut verließen sie den Tatort wieder. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Einbruch

Gewaltsam durch ein Fenster sind Einbrecher in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 14.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Bremer Straße eingebrochen. Im Haus wurden Räume und Schränke durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck, ob noch mehr Diebesgut erlangt wurde steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Twistringen - Zigarettenautomat gesprengt

Am Montagabend gegen 21.00 Uhr versuchten bisher noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Osterstraße aufzusprengen. Es blieb allerdings beim Versuch, der Automat wurde lediglich stark beschädigt. Dies ließ den Tätern aber scheinbar keine Ruhe, denn um 01:20 Uhr krachte es erneut. Durch die starken Vorbeschädigungen gelang es den Tätern dieses Mal, Bargeld und Zigaretten zu erlangen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04242 / 970570, zu informieren.

Twistringen - Diebstahl aus Firmenwagen

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Samstag; 11:30 Uhr bis Montag früh um 05:30 Uhr wurden aus einem Opel Movano diverse Werkzeuge im Wert von ca. 3000 Euro entwendet. Der Firmenwagen war verschlossen unter einem Carport an der Straße "Am Sportplatz" abgestellt. Wer dort etwas gesehen hat, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Schwarme - Hochsitz abgesägt

An der Hörstener Straße haben Unbekannte von Freitag, 15.00 Uhr, auf Samstag, 10.00 Uhr, ein an einem Feld stehender Hochsitz abgesägt und beschädigt liegen gelassen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250 Euro. Wem dort etwas aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell