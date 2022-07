Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Geldwechselbetrüger legt Seniorin ein (27.07.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Betrüger hat am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr eine 80-jährige Frau in der Friedrichstraße abgezockt. Die Frau hob an einem Geldautomat 300 Euro Bargeld ab und kurz darauf sprach sie ein unbekannter Mann an. Er bat die arglose Frau, ihm eine Zwei-Euro-Münze in zwei einzelne Euromünzen zu wechseln. Als die Dame ihre Geldbörse herausholte, wollte der Unbekannte die Münze dann in noch kleinere Centmünzen gewechselt haben und griff "helfend" in das Münzfach ihres Geldbeutels. Dabei entnahm er unbemerkt die Geldscheine, welche die Frau kurz zuvor abgehoben hatte. Die Bestohlene beschrieb den Mann als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkle Haare. Der Täter trug dunkle Kleidung und sprach gebrochen deutsch.

Die Polizei warnt vor dieser Art des Geldwechseltricks und ähnlichen Abzocken, wie zum Beispiel dem Wechselfallenschwindel. Tipps und Tricks, wie man sich vor diesen Betrügereien schützen kann, gibt es auf den Seiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell