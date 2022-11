Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 05.11.2022

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Syke

Syke - Tageswohnungseinbruch

Am frühen Freitag-Nachmittag ist es gegen 13:20 Uhr zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in der Moorheide in Syke/Gessel gekommen. Ein Mann bricht in den Wohntrakt eines bäuerlichen Gehöfts ein. Dort durchwühlt er zunächst mehrere Räumlichkeiten, bis er im Obergeschoss auf die Bewohner des Hauses trifft. Der Mann flieht daraufhin ohne Diebesgut vom Tatort mit einem dunklen PKW. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter oder dem Fluchtfahrzeug liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/969-0.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruchserie in Transporter

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in der Eichendorffstraße und in der Graf-Otto-Straße, in Bruchhausen Vilsen, zu mehreren Einbrüchen in Transporter gekommen. Die Täter haben aus den Transportern Werkzeuge entwendet. Insgesamt wird der Schaden seitens der Polizei auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Sollten Sie in der Nach von Donnerstag auf Freitag im Bereich der genannten Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252-938250.

Syke - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Am Freitag-Nachmittag wollte gegen 14:40 Uhr eine 72jährige Frau aus Syke aus dem Hachedamm kommend mit ihrem PKW auf die B6 einfahren und übersieht hierbei den von links kommenden PKW eines 29jährigen Mannes aus Syke, der durch die Kollision auf die Seite kippt und auf der Gegenfahrbahn mit einem dort in Richtung Bremen fahrenden Wohnmobil eines 66jährigen Mannes aus Barsinghausen kollidiert. Der 29jährige Syker und die 61jährige Beifahrerin aus dem Wohnmobil werden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird durch die Polizei auf 36.000 Euro geschätzt.

Polizeikommissariat Weyhe

Weyhe - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Freitag, den 04.11.2022, zwischen 16:00 - 16:45 Uhr verschafft sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Alten Poststraße in Weyhe-Leeste durch eine offenstehende Terrassentür unbefugt Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendet diversen Schmuck. Die Bewohnerin hält sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Wohnhauses in ihrem Garten auf. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer (0421-80660) entgegen.

Stuhr - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Am Freitag, den 04.11.2022, zwischen 07:30 - 18:35 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Max-Pechstein-Straße, in Stuhr-Moordeich. Die bislang unbekannten Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus und entwenden diversen Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer (0421-80660) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell