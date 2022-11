Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Einbrüche in Einzelhandelsgeschäfte - Sulingen, Unfallflüchtiger Fahrer unter Alkoholeinfluss ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Einbrüche

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in gleich mehrere Einzelhandelsgeschäfte eingebrochen. Bei einer Bäckerei in der Langen Straße wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Bei einem Sportgeschäft in der Bahnhofstraße und einem Modehaus in Langen Straße wurden die Glasscheiben der Eingangstüren aufgedrückt. Ob der oder die Einbrecher neben Wechselgeld weiteres Diebesgut erlangt haben, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Lemförde - Kradfahrer leicht verletzt

Ein 51-jähriger Kradfahrer wurde gestern bei einem Verkehrsunfall in Lemförde leicht verletzt. An der Kreuzung Hauptstraße / Elastogranstraße wollte gegen 17.15 Uhr ein 82-jähriger Pkw-Fahrer nach links abbiegen, übersah dabei aber den Kradfahrer. Dieser bremste, wich aus und stürzte dabei. Er wurde leicht am Fuß verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte aber von der Polizei ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit Pkw und Anhänger die Bundesstraße 214 aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Sulingen. Auf dieser Fahrt kam er laut Zeugen mehrfach mit seinem Gespann von der Fahrbahn ab und in den Gegenverkehr. Im weiteren Verlauf geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Unbeirrt setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Im Bereich Sulingen konnte die Polizei das Gespann anhalten und kontrollieren. Da der 58-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein noch vor Ort beschlagnahmt.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Bürogebäude in Leeste, Am Weidufer, eingebrochen. Nachdem sie zwei Fenster und eine Terrassentür beschädigt hatten, haben die Unbekannten Büroräume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Computerzubehör und einen Tresor aus einem Büroschrank. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Verkehrsunfall

Ein Schaden von rund 11000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in Syke entstanden. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Bassumer Straße nach links in die Gartenstraße abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw einer 59-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten, verletzt wurde niemand jedoch der Schaden war beträchtlich.

