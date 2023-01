Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei sucht nach schwerem Verkehrsunfall Zeugen

Bingen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der K 8201 zwischen Inneringen und Bingen, bei dem am Sonntagabend zwei Personen schwer verletzt wurden (wir berichteten), sucht die Polizei nun Zeugen. Neuen Erkenntnissen der Ermittler zufolge fuhr vor dem Nissan der 22-Jährigen zum Unfallzeitpunkt der bislang unbekannte Lenker eines silbernen Pkw Kombi in Richtung Inneringen. Da dieser Fahrer den Beamten womöglich Aufschluss über den Unfallhergang geben könnte, werden er sowie weitere etwaige Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit der Verkehrspolizei Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Hier unsere Pressemeldung vom 16.01.2023

Bingen

Autofahrerin gerät auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr

Zwei schwerverletzte Personen mussten am Sonnabend nach einem Autounfall auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Bingen durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 20-Jährige rutschte gegen 19.15 Uhr mit ihrem BMW auf der glatten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden Nissan-Lenkerin. Beide Fahrzeuge kamen infolge des Aufpralls von der Fahrbahn ab und schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Die 22 Jahre alte Fahrerin des Nissan wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie aus dem Pkw. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

