Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Polizeibeamter bei Personenkontrolle angegriffen

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt aktuell gegen einen 16-Jährigen, der am Mittwochnachmittag im Bereich des Stadtbahnhofs einen Polizisten verletzt hat. Der Jugendliche sollte von zwei in zivil gekleideten Beamten kontrolliert werden. Sie gaben sich ihm gegenüber als Polizisten zu erkennen, woraufhin er umgehend aufgebracht und unkooperativ reagierte. Weil er sich darüber hinaus auch weigerte, seine Personalien anzugeben, sollte er die kontrollierenden Beamten zur nahegelegenen Wache der Bundespolizei begleiten. Da der 16-Jährige zunehmend aggressiver auftrat, wurden ihm Handschließen angelegt, die er einem der Polizisten bei seiner Gegenwehr an den Kopf schlug. Mithilfe weiterer Einsatzkräfte konnte der Jugendliche letzten Endes fixiert werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen und tätlichem Angriffs auf Polizeibeamte. Der angegriffene Polizist erlitt eine Platzwunde, die in einer Klinik versorgt werden musste. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Unbekannter Täter schlägt Frau und flieht zu Fuß

Am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter eine Frau mit der flachen Hand auf den Kopf und floh anschließend. Nach einem vorangegangenen Streitgespräch zwischen den beiden Beteiligten schlug der unbekannte Mann das Opfer, eine 43-jährige Frau, mit der Handfläche auf den Hinterkopf. Bei dem Täter handelt es sich gemäß Beschreibung um einen ca. 45 Jahre alten, etwa 165 cm großen Mann, welcher zur Tatzeit eine graue Jacke mit Kapuze trug. Zudem soll er einen Ohrring getragen haben. Nach der Tat ist der Täter in Richtung Allmandstraße geflohen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Männer von Gruppe überfallen - Zeugen gesucht

Da zwei Männer gegenüber der Polizei angeben, am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Eckenerstraße / Kleinebergstraße von einer neunköpfigen Personengruppe angegriffen und verletzt worden zu sein, ermittelt die Polizei. Den Angaben der 25 Jahre alten Opfer zufolge seien die Unbekannten unvermittelt auf das Duo losgegangen und hätten auch nicht Halt gemacht, als einer der Männer am Boden lag. Stattdessen sei der 25-Jährige getreten und mit einer Flasche sowie Steinen geschlagen worden. Die Täter gingen im Anschluss zu Fuß in Richtung Paulinenstraße bzw. Ravensburger Straße davon. Einer der Verletzten musste aufgrund seiner Blessuren vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind oder sonst sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 an den Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt zu wenden.

Eriskirch-Mariabrunn

59-Jährige wird Opfer von WhatsApp-Betrug

Am Mittwochmorgen setzten sich bislang unbekannte Täter per WhatsApp mit dem späteren Opfer in Verbindung. Dabei gaben sie sich als Sohn der Frau aus und täuschten vor, dringend Geld zu benötigen. Von der Frau wurden daraufhin Überweisungen in Höhe von mehr als 4.000 Euro per Online-Überweisung getätigt. Erst danach kam ein Kontakt zu ihrem echten Sohn zustande, wodurch der Betrug bemerkt und zur Anzeige gebracht wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Kressbronn

Gefährliche Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 41-jähriger Lenker eines Autotransporters am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 mehrfach durch seine gefährliche und rücksichtslose Fahrweise aufgefallen ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Sattelzug-Fahrer war in Richtung Lindau unterwegs, bedrängte bei Kressbronn eine Mercedes-Fahrerin durch dichtes Auffahren und soll mehrfach trotz Gegenverkehrs riskant Überholt haben. Dabei soll er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und zum Bremsen und Ausweichen genötigt haben. Eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes Kißlegg konnte den 41-Jährigen auf der A 96 bei Wangen stoppen. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Personen, die auf die gefährlichen Manöver des Lastwagen-Fahrers aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 an die Ermittler zu wenden.

Überlingen

Weitere Sachbeschädigungen mittels Sekundenkleber

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben Unbekannte abermals mindestens sieben Türschlösser mit Sekundenkleber zerstört. An diversen Geschäften in der Überlinger Innenstadt wurden die Schlösser verklebt und so unbrauchbar gemacht. Am Vormittag des Dienstags wurde auch ein PKW am Schatzberg mittels Sekundenkleber beschädigt. Hierbei wurden die Fahrertüre, die Beifahrertüre sowie die Motorhaube verklebt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Überlingen geführt werden. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07551/8040 zu melden.

Überlingen

Einbruch in Bio-Markt

Ein Unbekannter hat sich am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr unerlaubt Zutritt zu einem Biomarkt in der Straße "Zum Salm" in Nußdorf verschafft. Der Einbrecher schlug dafür eine Scheibe ein und gelangte so in den Keller, der als Lagerraum genutzt wird. Eine Zeugin wurde auf den unbekannten Mann aufmerksam und kontaktierte die Polizei, während dieser die Flucht ergriff. Er wird als etwa 40 Jahre alt und rund 175cm groß beschrieben. Er hat eine untersetze Figur und braune kurze Haare. Der Täter war mit einem dunkelblauen längeren Parka sowie einer hellen Jeans bekleidet und sprach akzentfreies Deutsch. Er soll mit einem weißen Damenrad unterwegs gewesen sein. Ob der Einbrecher etwas gestohlen hat, ist bislang noch nicht bekannt. Personen, die insbesondere zwischen 23 und 0 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden sind oder sonstige Hinweise zu dessen Identität geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Salem

Wohnungseinbruch

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im unteren Weingarten" in Neufrach zwischen Dienstagmorgen und Mittwochabend ermittelt der Polizeiposten Salem. Ein unbekannter Täter verschaffte sich offenbar durch ein aufgebrochenes Fenster Zutritt und durchwühlte das Haus. Er stahl den bisherigen Ermittlungen zufolge Wertsachen im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07553/82690 bei den Ermittlern zu melden.

Heiligenberg

Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn

Mutmaßlich aufgrund von Schneeglätte und unangepasster Geschwindigkeit verlor ein Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in einer Kurve zwischen Denkingen und Rickertsreute die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Der 23-Jährige Ford Fahrer war in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und prallte quer zur Fahrbahn mit dem Fahrzeug der 71-Jährigen entgegenkommenden Opel-Fahrerin zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 17.000 Euro. Kurz darauf kam es an der Unfallstelle erneut zum Unfall. Ein 36-Jähriger BMW-Fahrer erkannte den Rückstau zu spät und rutschte auf der winterglatten Fahrbahn in zwei vor der Unfallstelle wartende Fahrzeuge. Er streifte dabei die Fahrzeugseite eines stehenden Klein-LKW und prallte auf das Heck eines VW Eos. Dessen 51-jährige Fahrerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Auch sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

