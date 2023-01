Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Unbekannte zerkratzen Autodach

Im Zeitraum zwischen dem vergangenen Samstagabend und Dienstagnachmittag haben Unbekannte das Dach eines in der Moltkestraße geparkten Autos zerkratzt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung am Bahnhof

Nachdem es am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen ist, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Tatverdacht steht ein 21-Jähriger, der einem 18 Jahre alten Kontrahenten mit Pfefferspray Richtung Gesicht gesprüht haben soll. Zwei 19 Jahre alte Begleiter des Opfers gingen dazwischen, woraufhin der Angreifer einen Teleskopschlagstock gezückt und mit diesem zum Schlag ausgeholt haben soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Beteiligten die Flucht ergriffen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung traf die Polizei am Bahnhof auf den 18-Jährigen. Er zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Blessuren zu, eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Die Hintergründe des Streits sind aktuell nicht abschließend geklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Friedrichshafen

Radfahrer stürzt wegen geöffneter Autotür

Das unachtsame Öffnen einer Autotür war die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Hochstraße am Donnerstag gegen 17.45 Uhr, bei dem sich ein 22-jähriger Radfahrer leicht verletzt hat. Ein 39 Jahre alter Beifahrer stieg an einer roten Ampel aus einem Pkw aus und achtete dabei offenbar nicht auf den folgenden Radverkehr. Dabei übersah er den auf dem Fahrradschutzstreifen fahrenden Mann, der in der Folge gegen die geöffnete Türe stieß und zu Fall kam. Der 22-Jährige zog sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, am Fahrrad beläuft sich dieser auf etwa 200 Euro.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag hat ein unbekannter Autofahrer in der Wendelgardstraße einen geparkten Mitsubishi gestreift. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden an der Fahrertür in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Zeugen, die den Parkrempler auf dem Parkplatz vor der dortigen Musikschule beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden, die wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Meckenbeuren

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der Kreuzung Wiesentalstraße / Daimlerstraße ereignet hat. Ein 49 Jahre alter BMW-Fahrer wollte die Vorfahrtsstraße überqueren. Dabei übersah er offenbar den von rechts kommenden Mazda eines 51-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum wuchtigen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, an denen daraufhin die Airbags auslösten. Während die Insassen unverletzt blieben, entstand an beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, jeweils 10.000 Euro Sachschaden.

Tettnang

Autofahrer flüchtet von Unfallstelle

Am Donnerstagmittag zwischen 12:15 und 13:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen vor dem Eingangsbereich eines Schnellrestaurants in der Ehlersstraße geparkten Mazda beschädigt. Um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, den er an der linken Seite der Frontstoßstange anrichtete, kümmerte sich der Unfallverursacher nicht und fuhr davon. Die Ermittler schließen aufgrund der Unfallspuren nicht aus, dass der Unbekannte mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein könnte. Zeugen, denen im Tatzeitraum an der Örtlichkeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Salem

Lastenlift-Elemente von Baustelle gestohlen

Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drei Elemente eines auf der Baustelle eines Gasthofs im Schloßbezirk aufgestellten Lastenlifts samt dazugehörigen Umlenkrollen gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Personen, die insbesondere zwischen 17 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

