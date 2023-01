Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Parkendes Auto bei Unfallflucht beschädigt

Höxter (ots)

Ein Schaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich wurde bei einer Unfallflucht in der Innenstadt von Höxter verursacht.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 23.01.2023, zwischen 06:00 und 21:30 Uhr in der Luisenstraße zwischen der Rettungswache und der Zuliefererzufahrt der Stadthalle. Ein 28-jähriger Höxteraner hatte in diesem Zeitraum seinen schwarzen Ford am dortigen Fahrbahnrand abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er, dass die Fahrertür in Höhe des Griffs eingedrückt war.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter leitete ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein und fragt nun: Wer hat im angegeben Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Luisenstraße festgestellt oder kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

