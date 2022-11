Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick

Am Montag wurde zwischen 8.00 Uhr und 13.30 Uhr auf der Buschstraße ein blauer Mitsubishi Lancer im linken Frontbereich und am vorderen linken Radkasten massiv beschädigt. Die Schadenssumme beträgt ca. 4000 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Ein 30-jähriger Castrop-Rauxeler parkte am 21.11.2022 gegen 19.00 Uhr seinen silbernen Skoda auf einem Hinterhof an der Friedrichstraße. Als er am 22.11.2022 gegen 15.00 Uhr zu seinen Pkw zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Schaden im Frontbereich. Außerdem konnten weiße Lackspuren sichergestellt werden. Weitere Hinweise auf den Verursacher oder dessen Pkw liegen derzeit nicht vor.

Recklinghausen

Gestern gegen 11.20 Uhr kam es auf der Marienstraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Eine 52-jährige Hernerin hörte einen lauten Knall, schaute aus dem Fenster und bemerkte den Unfallschaden an ihrem grauen Seat Ibiza. Beschädigt wurden der linke Frontbereich und die Fahrerseite. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher ist geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen und schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde auf der Westfalenstraße ein weißer Nissan erheblich beschädigt. Die komplette Fahrerseite weist Dellen und Lackschäden auf. Die geschätzte Schadenssumme liegt bei 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Wer Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursachern geben kann, der meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell