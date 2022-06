Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220619 - 0643 Frankfurt-Fechenheim: Radfahrunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitagabend (17. Juni 2022) ereignete sich auf der Hanauer Landstraße ein Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrenden. Dabei verletzten sich ein 9-Jähriger und ein 57 Jahre alter Mann. Der Junge kam in ein Krankenhaus.

Gegen 20:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Radfahrer einen zur Hanauer Landstraße parallel verlaufenden und für beide Richtungen freigegebenen Radweg aus Richtung Maintal kommend in Fahrtrichtung Frankfurt. An der sogenannten "Mainkurbrücke" nutzte ein 9-jähriger Junge, der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, ein Verbindungsstück zu dem Radweg. Offenbar übersah der 9-Jährige an der dortigen Einmündung den herannahenden 57-Jährigen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß und beide stürzten zu Boden. Sowohl der 57-Jährige als auch der 9-Jährige zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Der Junge wurde zur weiteren medizinischen Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

