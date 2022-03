Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (296) Junger Mann bei Auseinandersetzung in Fürther Innenstadt schwer verletzt - Erneuter Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Wie mit Meldung 160 berichtet, erlitt ein 23-jähriger Mann am 04.02.2022 (Freitag) bei einer Auseinandersetzung in der Fürther Innenstadt Stich- und Schnittverletzungen. Die Kriminalpolizei Fürth richtet in dieser Angelegenheit einen erneuten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Ausgehend von einem Einsatz vor einer Bar in der der Königstraße hatte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth gegen 22:15 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im sogenannten "Kettengäßchen" beobachtet. Als die Beamten einschreiten wollten, flüchteten die Beteiligten unerkannt. Lediglich ein 23-jähriger Mann, der Stich- und Schnittverletzungen aufwies, blieb vor Ort zurück.

Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt in Folge dieser Auseinandersetzung wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Tatverdacht gegen zwei Männer, die im Zuge der Fahndung kurz nach der Tat festgenommen worden waren, erhärtete sich nicht.

Die Ermittler des Fachkommissariats suchen weiterhin nach Zeugen, die Angaben zur Auseinandersetzung oder zur Identität der beteiligten Personen machen können. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei den Tatbeteiligten um Personen mit südländischem Erscheinungsbild handeln. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad

