Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (295) Unbekannter Mann verletzte Frau schwer - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Am Mittwochnachmittag (02.03.2022) griff ein unbekannter Täter eine junge Frau in einem Hochhaus im Erlanger Stadtteil Bruck an und flüchtete. Das Opfer erlitt hierdurch Kopfverletzungen. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 16:20 Uhr sprach ein Fremder eine 25-jährige Frau vor einem Hochhaus in der Elise-Spaeth-Straße an. Nachdem das kurze Gespräch beendet war, betrat der unbekannte Mann hinter dem späteren Opfer das Wohnhaus. Im Treppenhaus griff der Täter die junge Frau unvermittelt mit einem Stein an und schlug ihr diesen gegen den Kopf.

Als Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden und der jungen Frau zur Hilfe eilten, flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Erlanger Polizei blieb erfolglos.

Der anwesende Rettungsdienst verbrachte die 25-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Opfer erlitt nach jetzigem Stand der Ermittlungen durch den Angriff keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Beschreibung des Unbekannten:

ca. 180 cm groß, kräftige Statur, schwarz gekleidet, Schuhe ähnlich Dr. Martins, kurze Haare, möglicherweise rötlicher Bart.

Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Lisa Hierl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell