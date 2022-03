Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (292) Mann prahlte in sozialen Medien mit Drogen, Bargeld und Schusswaffe

Erlangen (ots)

Am Mittwochmorgen (02.03.2022) durchsuchte die Kriminalpolizei im Erlanger Westen die Wohnung eines mutmaßlichen Drogenhändlers. Da es Hinweise auf eine Schusswaffe bei dem Mann gab, waren Spezialeinsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt. Die Beamten stellten unter anderem Marihuana und Waffen sicher.

Bereits im August 2021 liefen die Ermittlungen der Polizei gegen einen 23-jährigen Mann aus dem Erlanger Stadtteil Büchenbach an. Anlass war, dass die Mittelfränkische Polizei über die sozialen Medien auf ein "Instagram"-Profil aufmerksam gemacht wurde.

Auf der betroffenen Seite konnten die Beamten ein Video feststellen, in welchem eine größere Menge Marihuana, eine Schusswaffe, eine große Menge Bargeld sowie vermutlich Kokain zu sehen war. Die Ermittler der Kriminalpolizei Erlangen machten daraufhin den 23-Jährigen als Inhaber des Accounts ausfindig. In der Folge verifizierten weitere Hinweise den Verdacht, dass der junge Mann mit Drogen handelt.

Die Kriminalbeamten beantragten schließlich einen Durchsuchungsbeschluss. Wegen der vorliegenden Erkenntnisse, dass der Mann mutmaßlich eine Schusswaffe besitzt, wurde die Durchsuchung der Wohnung am 02.03.2022 zusammen mit Spezialeinsatzkräften durchgeführt.

Die Beamten fanden in der Wohnung rund 80 g Marihuana, etwa 10 g Haschisch und weitere Beweismittel für den Drogenhandel auf. Daneben konnten die Ermittler eine Machete, eine Gas- und eine Schreckschusspistole sicherstellen. Den Tatverdächtigen selbst konnte die Polizei am Mittwochmorgen nicht in seiner Wohnung antreffen.

Das tatsächliche Handelsvolumen des jungen Mannes dürfte deutlich höher liegen als die sichergestellte Menge an Drogen es vermuten lässt. Die genauen Umstände hierzu sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Erlangen.

