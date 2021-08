Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Landkreis Konstanz) Rollerfahrerin durch Hund abgelenkt (25.08.2021)

Eigeltingen (ots)

Eine Rollerfahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 6119 gestürzt und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine 55-Jährige fuhr mit einem Motorroller der Marke "Aprilia" auf der K 6119 von Eigeltingen in Richtung Wiechs. Durch einen Hund neben der Fahrbahn ließ sie sich ablenken und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. dadurch stürzte und verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

