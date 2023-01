Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Neue Revierleitung beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße

Stuttgart (ots)

Polizeipräsident Markus Eisenbraun hat am Dienstag (31.01.2023) in feierlichem Rahmen den neuen Leiter des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße, Mustafa Binici, im Polizeipräsidium Stuttgart begrüßt und ihn offiziell in sein neues Amt eingeführt. Der 44 Jahre alte, frisch gebackene, Polizeidirektor war zuvor Leiter des Institutsbereiches Personalgewinnung bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Binici ist nun für die Geschicke von rund 100 Beschäftigen verantwortlich. Der Revierbereich umfasst neben Zuffenhausen auch die Stadtbezirke Stammheim und Mühlhausen. Bezirksvorsteherin Susanne Korge aus Stammheim betonte in ihrem Grußwort die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Kommune und freut sich nun auf die gemeinsame Zeit mit dem neuen Revierleiter. Der Polizeipräsident wünschte Mustafa Binici viel Erfolg für seine neue Aufgabe. Zudem dankte er dem Ersten Polizeihauptkommissar Alexander Schmidt-Rüdt, der das Revier an der Ludwigsburger Straße seit dem Weggang von Kriminaldirektor Martin Rathgeb leitete, für sein Engagement und seine Verlässlichkeit.

