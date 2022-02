Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen und Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Neuss (ots)

Die Mutter einer 10-jährigen Schülerin erstattete Anzeige bei der Polizei, weil ihre Tochter am Mittwoch (16.02.), gegen 7:45 Uhr, an der Further Straße offenbar von einem Auto angefahren wurde, dessen Führer/in seinen Weg fortgesetzt hatte, ohne sich um das gestürzte Kind zu kümmern.

Das Mädchen schilderte, mit ihrem Tretroller den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) der Further Straße in Höhe der Annostraße überquert zu haben, als ein dunkler Wagen die Stelle passiert habe und sie kurz vor Erreichen des Gehwegs gestürzt sei.

Die 10-Jährige gab an, dass der Insasse oder die Insassin des Autos nicht reagierte, als sie gegen die Beifahrerscheibe geklopft habe und stattdessen in Richtung Kaarst davon gefahren sei. Die Schülerin erlitt leichte Verletzungen bei dem Sturz. Ein Pärchen mit einem Kinderwagen habe sich in der Nähe befunden und könnte den Vorfall möglicherweise bezeugen.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat Neuss bittet entsprechend um Hinweise durch Personen, die die Situation beobachtet oder andere wichtige Erkenntnisse zum Unfall haben (Telefon 02131 300-0).

