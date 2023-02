Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Mörikestraße hat sich am Dienstag (31.01.2023) eine 35-jährige E-Scooter-Fahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die 35-Jährige fuhr mit einem E-Scooter gegen 16.10 Uhr verkehrswidrig auf dem Gehweg der Hohenzollernstraße in Richtung Mörikestraße/Hohenstaufenstraße. Als eine 46-Jährige mit ihrem Pkw langsam aus einem Grundstück auf die Mörikestraße herausfuhr, bremste die 35-Jährige, um eine Kollision zu vermeiden und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die E-Scooter-Fahrerin in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

