Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Moderne Technik Teil 2; Handy geortet

(Haßloch/Zweibrücken) (ots)

Die Polizei Zweibrücken nahm am frühen Sonntagmorgen (29. Mai) den Diebstahl eines Handys auf. Die Besitzerin ortete das Handy über eine App in einem Einfamilienhaus in Haßloch. Dort trafen die Haßlocher Beamten auf einen jungen Mann, welcher von einem Diebstahl nichts wissen wollte. Er versicherte aber schnell mal seine Taschen zu überprüfen. Wenig später übergab der 22-Jährige das geklaute IPhone an die Polizisten. Wie es in seine Tasche gelangte ist, könne er sich nicht erklären. Ob er ein Unschuldslamm bleibt, werden die Ermittlungen der Polizei Zweibrücken ergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell