Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mann randaliert in der Wohnung

Linz am Rhein (ots)

Ein Bild der Verwüstung bot sich am Freitagabend der Linzer Polizei in einer Wohnung am Roniger Weg. Zunächst informierte die 27-jährige Geschädigte die Polizei gegen 19:40 Uhr darüber, dass ihr Mann alkoholisiert eine Tür beschädigt und sie bedroht habe. Bei der Sachverhaltsaufnahme war der Mann nicht mehr vor Ort, die Frau wollte die Nacht bei Bekannten verbringen. Gegen 21:50 Uhr wurde die Polizeiinspektion erneut an die Anschrift gerufen, Zeugen meldeten, ein Mann sei völlig am Ausrasten und werfe Möbelstücke aus dem Fenster. Vor Ort stellten die Beamten eine regelrechte Verwüstung fest. Mobiliar war zerstört und zum Teil aus dem Fenster auf die Straße geworfen worden, Fensterscheiben und Türen wurden zerstört, sowie ein geparkter Pkw von dem Mann demoliert. Bei Eintreffen war der 38-jährige Beschuldigte nicht mehr vor Ort, nach Zeugenangaben flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach ihm verlief negativ.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell