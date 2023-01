Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall auf Höhe "Lange Heide"

Hildburghausen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Kleintransporter kam es am Freitagnachmittag am Ortsausgang Hildburghausen in Richtung Schleusingen. Der Fahrer des Kleintransporters kam aus Hildburghausen und wollte nach links auf das Gelände "Lange Heide" abbiegen. Dies kündigte er auch durch das Setzen seines Blinkers an. Eine hinter ihm fahrende Mercedesfahrerin erkannte dies zwar, setzte aber dennoch zum Überholen an. In der Folge kam es zur seitlichen Kollison der beiden Fahrzeuge. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

