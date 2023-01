POL-SO: Soest - Fahrradeigentümer gesucht

Lippetal (ots) - In dem Zeitraum vom 7. Januar, 16.00 Uhr und dem 9. Januar, 06.30 Uhr kam es im Gewerbegebiet Rommersche zu einem Einbruch durch unbekannte Täter in ein Warenlager. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Objekt und entwendeten zahlreiche Paletten, auf denen sich leere Obst- und Gemüsekisten befanden. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Soest unter 02921 91000. ...

mehr