Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in die Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim

Landau (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, den 22.12.2022, wurden aufmerksame Zeugen, durch laute Geräusche, auf einen Einbruchsversuch in die Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim aufmerksam. Als diese nach dem Rechten sehen wollten, konnten sie erkennen, wie mehrere Personen vom Schulgelände flüchteten. Sie verständigten daraufhin umgehend die Polizei. Im Rahmen sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, konnten im Nahbereich des Tatortes, zwei verdächtige Männer im Alter von 28 und 29 Jahren, die auf die Zeugenbeschreibung passten, aufgegriffen werden. Im Anschluss an die polizeilichen Sofortmaßnahmen kamen diese, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landau, wieder auf freien Fuß. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

