POL-PDLD: Brand auf dem Gelände des Pfalzklinikums Klingenmünster

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Mittwochabend, den 21.12.2022, in einem Bereitstellungsraum eines Gebäudes des Pfalzklinikums Klingenmünster ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die Werksfeuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Acht Pflegekräfte wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Eine stationäre Aufnahme erfolgte in keinem der Fälle. Derzeit kann zur Höhe des Sachschadens noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

