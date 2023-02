Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant gestoßen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Zwei unbekannte Männer sollen am Donnerstagnachmittag (02.02.2023) einen 45 Jahre alten Mann am Marienplatz ausgeraubt haben. Der 45-Jährige ging im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr die Treppen an der Haltestelle Marienplatz nach oben, als er von den beiden Männern zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten wurde. Die Täter zogen seine Jacke aus und stahlen daraus rund 100 Euro Bargeld sowie persönliche Papiere, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Laut dem Opfer soll einer der Flüchtigen etwa 50 Jahre alte und zirka 180 Zentimeter groß mit dunklerem Teint sein. Er hatte schulterlanges brünettes Haar und hatte ein Drachen Tattoo am linken Unterarm. Bekleidet war er mit schwarzen Schnürstiefeln, einer schwarzen Winterjacke, einer blauen Jeanshose und trug eine schwarze Sonnenbrille. Sein Komplize soll etwa 55 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sein. Er hatte schulterlange blonde Haare und ein Totenkopf Tattoo am linken Arm. Zur Tatzeit trug er eine blaue Winterjacke, eine blaue Jeanshose und blaue Winterstiefel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

