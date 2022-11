Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und lässt den Wagen stehen

Lübbecke (ots)

Zu einem Sachschadenunfall wurden Einsatzkräfte der Wache Lübbecke am Mittwochabend in den Wiehenweg gerufen. Bereits bei der Alarmierung der Polizei wurde der Verdacht auf eine Alkoholisierung des Verursachers angedeutet.

Als die Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, fand sie zwei beschädigte Autos, aber nur einen Fahrer vor. Der vermeintliche Verursacher hatte sich zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt und sich in ein angrenzendes Haus begeben. Zeit, den Zündschlüssel des Wagens abzuziehen, hatte er nicht mehr gehabt. Nach Schilderung des Unfallgegners sowie eines Zeugen hatte sich folgendes Szenario ereignet. So fuhr ein 55-jährige Lübbecker mit seinem Renault gegen 18.20 Uhr den Wiehenweg. Vor sich bemerkte er dann einen VW Polo, dessen Fahrer eine unsichere Fahrweise aufwies und auch in Schlangenlinien fuhr. Urplötzlich bremste dieser Fahrer seinen Wagen am Fahrbahnrand ab und setzte zurück. Hierbei kollidierte er mit dem hinter ihm fahrenden Twingo. Dann stieg der Fahrer aus und entfernte sich. Als sie Einsatzkräfte Kontakt mit dem Verursacher aufnehmen wollten, gab ein Familienmitglied an, gefahren zu sein. Allerdings waren die Hinweise auf den tatsächlichen Fahrer eindeutig, sodass sie Polizisten den erheblich alkoholisierten Anwohner als Lenker des Wagens identifizierten. Trotz allen Leugnens wurde der 67-Jährige zur Blutprobe der Wache Lübbecke zugeführt. Den Führerschein hielten die Beamten ein.

