POL-S: 36-Jährige sexuell belästigt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Auf einem Parkplatz an der Straße Himmelsleiter sind am Donnerstagnachmittag (02.02.2023) zwei Autos in Brand geraten. Ein 61-jähriger Passant bemerkte gegen 13.50 Uhr offenes Feuer an einem geparkten Smart und alarmierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand dieser in Vollbrand. Das Feuer griff zudem auf einen daneben parkenden Seat über, wodurch dieser ebenfalls komplett ...

