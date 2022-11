Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Radfahrer nach Unfall mit Pedelec verstorben

Hannover (ots)

Am 04.11.2022 sind ein 64-jähriger Radfahrer und ein 24-jähriger Pedelecfahrer miteinander auf der Nienburger Straße zusammengestoßen. Am 23.11.2022 verstarb der Radfahrer an seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Am 04.11.2022 waren ein 64-Jähriger auf seinem Rennrad mit einem 24-Jährigen auf seinem Pedelec zusammengestoßen und beide verletzt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5363694).

Am 23.11.2022 verstarb der 64-Jährige an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus. /desch, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell