POL-S: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss Auto gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen (02.02.2023) an der Straße Ob dem Steinbach eine 17 Jahre alte Jugendliche sexuell belästigt. Die 17-Jährige stand gegen 06.45 Uhr an der Haltestelle, als sich ein unbekannter Mann direkt neben sie stellte. Der Unbekannte bedrängte das Mädchen und berührte sie unsittlich an der Brust. Sie wehrte ...

