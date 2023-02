Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger angefahren und flüchtig gegangen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, bei dem am Samstag (04.02.2023) vermutlich zwischen 00.00 und 01.00 Uhr an der Kreuzung Wiener-/Linzer Straße ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden war, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 60-jähriger Fußgänger war beim Überqueren der Linzer Straße von einem Pkw angefahren worden. Der Fahrer hielt hierauf an und erkundigte sich aus dem Fahrzeug heraus nach dem Befinden des Fußgängers, fuhr dann aber davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 60-Jährige ließ sich von einem Taxi in ein Krankenhaus fahren, wo Verletzungen diagnostiziert wurden, die einen stationären Aufenthalt erforderlich machten. Von dem Unfallfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben soll, der mutmaßlich im Frontbereich Unfallschäden aufweisen müsste. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion bitten unter der Rufnummer +4971189904100 um Hinweise sowohl zum Unfallgeschehen als auch zu entsprechend beschädigten Fahrzeugen.

