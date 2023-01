Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Gartenhütten - Betrug

Vogelsbergkreis (ots)

Einbrüche in Gartenhütten

Alsfeld. In eine Gartenhütte auf einer Kleingartenanlage in der Straße "An den Hohlgärten" brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (26.01.) ein. Ob die Täter etwas entwendeten, ist momentan noch unklar. Auch bei einer weiteren Hütte hebelten die Einbrecher eine Zugangstür auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betraten sie das Objekt jedoch nicht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell