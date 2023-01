Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigarettenautomat aufgehebelt - Einbruch in Gartenhütte

Zigarettenautomat aufgehebelt

Haunetal. Unbekannte hebelten einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Neukirchen auf. Anschließend entwendeten die Langfinger sämtliche darin befindlichen Waren und das Bargeld. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Der beschädigte Automat wurde am Donnerstagmorgen (26.01.) erstmalig festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütte

Bad Hersfeld. Eine Gartenhütte im Seilerweg wurde in der Zeit zwischen dem 28. November 2022 und dem 26. Januar 2023 Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Täter die Hütte und durchsuchten das Objekt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

