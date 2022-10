Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0627 --Einbrecher kommt nicht mehr raus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Berliner Freiheit Zeit: 05.10.2022, 00:45 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ließ sich ein 35-Jähriger in der Vahr nach Ladeschluss zunächst in einen Supermarkt einschließen. Offenbar wollte er so Tabakwaren entwenden. Danach gelang es ihm aber nicht mehr, aus dem Geschäft herauszukommen. Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest.

Um 00:45 Uhr riefen Mitarbeiter des Marktes an der Berliner Freiheit die Polizei, da die Alarmanlage ausgelöst worden war und sie nun vor Ort Geräusche aus dem Inneren hören würden. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte sahen durch eine Glasschiebetür Holzlatten. Mit diesen hatte offenbar jemand erfolglos versucht die Tür von innen aufzuhebeln.

Die Mitarbeiter ließen die Polizisten in das Gebäude, wo sie auf den 35-Jährigen trafen. Dieser hatte sich schon auf den Boden gelegt und die Taschen entleert. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte sich nach Ladenschluss versteckt und dann zwei Einkaufstaschen mit Tabakwaren gefüllt. Als er jedoch den Supermarkt verlassen wollte, scheiterte er an den Schiebetüren. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Wache und fertigten eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell