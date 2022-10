Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0624 --Dieseldiebe unterwegs--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Huchtinger Heerstraße Zeit: 30.09.2022 - 02.10.2022

An zwei Nächten des vergangenen Wochenendes zapften Diebe in Huchting zwei geparkte LKW an und versuchten Dieselkraftstoff zu entwenden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Diebe in der Huchtinger Heerstraße in der Nähe einer dortigen Tankstelle den Tankdeckel eines geparkten LKW auf und entwendeten den Kraftstoff. Die Täter flüchteten unerkannt. An dem darauffolgenden Sonntag gegen 05:55 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Zeuge an fast gleicher Örtlichkeit, dass ein Mann Kraftstoff von einem geparkten LKW mittels Schlauch in einen Kanister abfüllte. Dabei versuchte er sein Vorgehen hinter einer Mülltonne zu verstecken. Der Dieb entfernte sich mit Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte in die Straße Norderoog und konnte flüchten. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte ein mit weiteren Kanistern und Aufbruchswerkzeug beladenes Tatfahrzeug und beschlagnahmten dieses. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war ca. 170-180cm groß, untersetzt, trug einen dunklen Kapuzenpullover mit einem Aufdruck auf der Brust und eine Jeans. Hinweise können jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Rufnummer 0421-362 3888 gemeldet werden. Die Polizei rät grundsätzlich, wenn möglich: Lassen Sie Ihr Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt stehen und suchen Sie gut beleuchtete und möglichst bewachte Parkplätze auf.

