POL-HB: Nr.: 0624 --Polizei beendet Autokorso

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Buntentorsteinweg Zeit: 01.10.2022, 03:05 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen 42-jährigen Mann in der Neustadt. Zuvor meldeten Anwohner einen Einbruch in ein Fahrradgeschäft. Um 03:05 Uhr alarmierten Anwohner im Buntentorsteinweg über den Notruf die Polizei, weil sie Lärm an einem Fahrradgeschäft gehört ...

