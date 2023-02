Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Neugereut (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (04.02.2023) in einer Tiefgarage an der Schneideräckerstraße einen 34-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Als die Polizeibeamten gegen 23.30 Uhr die Tiefgarage betraten, aus der sie Marihuanageruch wahrgenommen hatten, versuchte der 34-Jährige zunächst zu flüchten und warf dabei eine Bauchtasche beiseite. Als die Beamten ihn festnahmen, setzte er sich zur Wehr und leistete erheblichen Widerstand, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Bei seiner anschließenden Durchsuchung wurden 255 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie in der Bauchtasche zirka 14 Gramm Marihuana aufgefunden. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung, während der es erneut zu Widerstandshandlungen des Beschuldigten kam, entdeckten die Beamten eine weitere Kleinmenge Marihuana sowie zirka fünf Gramm Haschisch und mehrere Mobiltelefone. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

