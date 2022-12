POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter fährt gegen Garagentor

Rottweil (ots) - Rund 10.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Unfall gefordert, der am Sonntagabend auf der Heerstraße passiert ist. Gegen 20.30 Uhr war ein 77-Jähriger mit einem Mercedes der B-Klasse vom Stadtpark kommend auf der Heerstraße in Richtung Kreisverkehr Stadionstraße unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Körnerstraße fuhr der Mann aus Unachtsamkeit mit seinem Wagen ungebremst gegen einen ...

